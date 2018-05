Германия Бобич убил мечтата на Майер да завърши кариерата си в Айнтрахт 30 май 2018 | 12:09 - Обновена 0 0 0 0 0

119 - Only Bernd Hölzenbein (160) and Bernd Nickel (141) scored more goals for @eintracht_eng in the first and second German division than Alex #Meier (119). Legend. #AMFG14 pic.twitter.com/TuFXIilNbp — OptaFranz (@OptaFranz) May 29, 2018

В медийното пространство се заговори за интерес към Майер от страна на Аустрия (виена). Раздялата между Айнтрахт (Франкфурт) и клубната легенда Александер Майер не е по взаимно съгласие, както се твърдеше в официалното съобщение от страна на клуба. Местното издание “Франкфрутер Рундшау” съобщава, че Фреди Бобич, който изпълнява ролята на спортен директор при “орлите”, не е имал план да предлага нов договор на третия най-добър голмайстор в клубната история, като за това потвърди и Майер.“Ситуацията е комична. Не мога да си представя, че след ваканцията ми няма да се върна във Франкфурт и да започна тренировки с Айнтрахт”, разкри самият футболист.“Тъжен съм. Изключително тъжен съм. Исках да приключа кариерата си тук и съм много разочарован. Сега не знам къде ще отида, къде ще живея. Този град е моят дом”, добавя Майер.В медийното пространство се заговори за интерес към Майер от страна на Аустрия (виена).

