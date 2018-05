НБА Коби се впуска и в литературата 30 май 2018 | 10:49 0 0 0 0 0



Нейното заглавие е “Мамба манталитет - как играя аз”. Встъпителнитете думи са от Фил Джексън и Пау Гасол, а в изданието ще има и снимки от 20-годишната забележителна кариера на Коби, които са дело на Андрю Бърнстийн.

"The Mamba Mentality: How I Play" book comes out October 23, 2018! Learn how I approached the process and the craft, accompanied by 20 yrs of photos from the incomparable @ADBPhotoInc. Intros by @paugasol & @PhilJackson11 https://t.co/Na41sWLmtp pic.twitter.com/POFZnOwZPm — Kobe Bryant (@kobebryant) May 29, 2018

"Книгата "Мамба манталитет - как играя аз" излиза на 23 октомври 2018! Научете как се отнася към целия процес и занаят, придружени от 20 години в снимки от неподражаемия Андрю Бърнстийн. Встъпителните думи са от Пау Гасол и Коби Брайънт", написа Коби в профила си в Twitter, споделяйки снимка на корицата на изданието. Коби Брайънт очевидно се справя доста добре с всичко след края на кариерата си. Петкратният шампион на НБА с Лос Анджелис Лейкър спечели награда "Oскар" в категорията за "Най-добър късометражен анимационен филм" с творбата си "Скъпи баскетбол", а сега обяви датата, на която на пазара ще се появи и първата му книга - 23 октомври 2018 година.

