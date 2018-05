Колоездене Бернар Ино скочи срещу Крис Фрум 29 май 2018 | 23:52 - Обновена 0 0 0 0 1 Френската легенда в колоезденето Бернар Ино скочи срещу победителя в завършилата наскоро Обиколка на Италия и четирикратен първенец в Тур дьо Франс Крис Фрум. С успеха си в Джирото Фрум се нареди именно до Ино и белгиеца Еди Меркс в списъка на колоездачите, печелили трите най-големи колоездачни обиколки в света - Джирото, Тура и Вуелтата на Испания. Froome is the first rider with 3 consecutive Grand Tour wins since 1982-1983, when Bernard Hinault won the Giro and Tour in 1982 and the 1983 Vuelta. #Giro101 pic.twitter.com/hN2vjcmOO6 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2018 Според Ино Фрум не е имал право да участва докато срещу него се води разследване за превишена норма на салбутамол. 33-годишният британец даде съмнителната проба по време на Вуелтата, като обясни стойностите й с лекарство срещу астма. “Оставаме само аз и Меркс. Фрум не влиза в този списък. Той даде положителна проба и трябваше да бъде дисквалифициран. Мястото му изобщо не беше на старта на Джирото. Защо се бави решението за него? Защо му предоставят толкова време, за да измисли обяснение? Заради това, че в отбора му Sky имат много пари ли? Всичко това е тъжно за нашия спорт. Фактът, че се подготвя за участие в Тур дьо Франс е скандален. Това трябва да бъде осуетено”, коментира Ино пред Het Laatste Nieuws. “Оставаме само аз и Меркс. Фрум не влиза в този списък. Той даде положителна проба и трябваше да бъде дисквалифициран. Мястото му изобщо не беше на старта на Джирото. Защо се бави решението за него? Защо му предоставят толкова време, за да измисли обяснение? Заради това, че в отбора му Sky имат много пари ли? Всичко това е тъжно за нашия спорт. Фактът, че се подготвя за участие в Тур дьо Франс е скандален. Това трябва да бъде осуетено”, коментира Ино пред Het Laatste Nieuws.

