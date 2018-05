Григор отново на корта в сряда, вижте програмата

Поставеният под №4 Григор Димитров продължава утре участието си на Откритото първенство на Франция с мач от втория кръг срещу 57-ия в ранглистата на ATP американец Джаред Доналдсън. Според програмата за сряда срещата е втора на Корт №18 и ще започне след края на двубоя между Зарина Дияс (Казахстан) и (№21) Наоми Осака (Япония). Мачът между представителката на Казахстан и японката започва в 12,00 часа българско време, което означава, че хасковлията и американецът вероятно ще излязат на корта около 13,30-14,00 часа.

Schedule for Wednesday 30 May / Programme pour le mercredi 30 mai

Court Philippe Chatrier :



Simona Halep [1] vs Alison Riske

Kei Nishikori [19] vs Benoit Paire

Georgina Garcia Perez vs Caroline Wozniacki [2]

Lucas Pouille [15] vs Cameron Norrie #RG18 pic.twitter.com/xwgUp560Xl