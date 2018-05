Мачът на Халеп бе отложен за сряда

Световната №1 и миналогодишна финалистка Симона Халеп (Румъния) няма да изиграе днес мача си от първия кръг на “Ролан Гарос” с американката Алисън Риск. Поради настъпващата тъмнина срещата от първия кръг на турнира от “Големия шлем” бе отложена за утре и ще започне в 12,00 часа българско време на централния корт “Филип Шатрие”.

Le dernier match prévu sur le court Ph.-Chatrier (S. Halep vs A. Riske) est déprogrammé pour aujourd’hui, et reporté à demain // The last match scheduled on the court Ph.-Chatrier (S. Halep vs A. Riske) is cancelled for today and postponed until tomorrow. #RG18