Мария Шарапова пред Sportal.bg: Много е вълнуващо отново да съм на "Ролан Гарос"

"Развълнувана съм", отговори Шарапова на въпрос на Sportal.bg относно това с какви чувства се завръща на Откритото първенство на Франция. "Страхотно е, че съм схемата. Страхотно е да съм отново на корт, на който съм имала толкова успехи. Като млада това беше турнир от Големия шлем, който беше много труден за мен, да се представям добре физически и психически. Успях да се справя с това. Така че да съм отново тук и да преживея отново тези моменти е много вълнуващо", сподели още Мария, която има две титли и един загубен финал на "Ролан Гарос".



Retrouvez les meilleurs moments du match entre Maria Sharapova et Richel Hogenkamp ! Plus de highlights sur la chaîne Youtube de Roland-Garros >> https://t.co/L0wmcUhyym#RG18 pic.twitter.com/yTSKtoeRrD — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2018

"Нито една година не е същата и няма ситуация, която да се повтаря. Затова се наслаждавам на това да се състезавам - защото всяка седмица, всеки турнир носи ново предизвикателство и нов начин, по който да се справиш с него. Нищо не се повтаря в спорта. Може да използваш опита и знание, което имаш, но винаги има нови неща.



В рамките на две седмици играеш срещу различни съперници и при различни условия. Има върхове и падения. Трябва да намериш начин да контролираш емоциите си и да се справяш с мачовете физически. Аз обичам предизвикателствата. Искам да видя как ще се справя, как да запазя концентрация", коментира рускинята.



Тя говори и за смяната на треньора, която направи през март. Тя се раздели със Свен Грьонефелд и започна работа с бившия си треньор Томас Хьогстед. "Винаги има процес на адаптация, но с него съм прекарала години и сме имали успехи. Двамата се познаваме много добре професионално, но и като личности. Знаем как да работим заедно. Това може би направи нещата малко по-лесни за мен", обясни Шарапова.



