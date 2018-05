Моторни спортове Роси: Не е случайност, че вече 15 състезания сме без победа 29 май 2018 | 18:26 - Обновена 0 0 0 0 0



"Обичам работата с Yamaha, но сега трябва да реагираме по-бързо. Много е важно да останем фокусирани и се надявам, че през втората половина от сезона ще бъдем в състояние да усъвършенстваме мотора. Ако не печелим подиуми, трябва да правим всичко възможно, за да останем в топ 5 заради класирането", сподели Валентино дни преди домашната му Гран При на Италия на "Муджело". Race week

We're ready. Are you?#ItalianGP pic.twitter.com/vwkAtUvbsk — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) May 28, 2018 Изминалата Гран При на Франция в MotoGP бе състезание номер 15 за Yamaha без победа и Валентино Роси заяви, че това не е случайно. Доктора е сигурен, че настоящото ниво на конструктора не е достатъчно, ако той иска да се върне към победите. Проблемите на Yamaha започнаха по средата на сезон 2017 и костваха до известна степен титлата на съотборника на Роси Маверик Винялес."Обичам работата с Yamaha, но сега трябва да реагираме по-бързо. Много е важно да останем фокусирани и се надявам, че през втората половина от сезона ще бъдем в състояние да усъвършенстваме мотора. Ако не печелим подиуми, трябва да правим всичко възможно, за да останем в топ 5 заради класирането", сподели Валентино дни преди домашната му Гран При на Италия на "Муджело".

