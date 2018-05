Моторни спортове Кралят на Супербайк Реа с предложение в MotoGP 29 май 2018 | 17:49 - Обновена 0 0 0 0 0 "I don't want to settle for second best."



Three-time World Super Bike Champion Jonathan Rea has been speaking about the prospect of a move to MotoGP.



https://t.co/k2O3somutY pic.twitter.com/j0UdhvK0OY — BBC Sport (@BBCSport) May 25, 2018 Трикратният световен Супербайк шампион Джонатан Реа потвърди, че е получил предложения от заводски отбори за сезон 2019 в MotoGP и в момента ги обмисля. Реа е лидер в Супербайк с преднина от 64 точки още преди сезонът да е преполовен и е абсолютен фаворит за титла номер 4 в своята кариера. Ирландецът е получавал оферти от тимове в кралския клас и преди, но е бил категоричен, че иска моторът, който му се предостави, да е наистина способен. Договорът на Реа с Kawasaki в Световния Супербайк изтича в края на 2018-а и докато той води дискусии с отбори от кралския клас, изслушва и предложенията от настоящия си тим. Неговият мениджър Чък Аксленд пък бе част от падока на "Льо Ман" по време на изминалата Гран При на Франция. Реа заяви, че до две седмици ще стане ясно къде и с кого ще продължи моторспорт кариерата си. Той има две появи в MotoGP, замествайки Кейси Стоунър с Honda на "Мизано" и "Арагон" през 2012 година, като и двата пъти финишира в топ 10. За сезон 2019 по едно свободно място на стартовата решетка на MotoGP все още има в Honda, Ducati, Aprilia и Suzuki. За мястото в Ducati обаче се борят сателитните пилоти на италианския тим Данило Петручи и Джак Милър.

Още по темата

0 0 0 0 0 АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 294

1