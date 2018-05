Мондиал 2018 Яго Аспас е говорил с Алваро Мората 29 май 2018 | 17:06 - Обновена 0 0 0 0 1 Яго Аспас заяви, че е говорил с Алваро Мората, след като беше определен състава от треньора на Испания Хулен Лопетеги за Световното първенство в Русия. Нападателят на Челси остана извън групата за Мондиал 2018 за сметка на колегата си от Селта. 30-годишният Аспас, отбеляза 22 гола в Ла Лига този сезон, докато Мората вкара 11 в английската Висша лига. Бившият нападател на Реал Мадрата се присъедини към лондончани през миналото лято, за да стане ключов играч в "Стамфорд Бридж" и да затвърди мястото си в националния отбор на Испания, но слабата му форма през втората половина на сезона му коства титулярното място за сметка на Оливие Жиру. No place for Chelsea duo Alvaro Morata or Cesc Fabregas but former Liverpool reject Iago Aspas makes Spain's world cup squad. pic.twitter.com/Mhw4C7lnBR — Cillian O Conchuir (@killeroc) May 21, 2018 "Говорих с Мората, но това е решение, което трябваше да направи треньорът. Алваро е извън състава, но това се случи и с много други добри съотборници", каза Аспас. "Марио Гьотце отбеляза победния гол, с който Германия спечели последния финал за Световната купа, но няма да пътува за Русия. Имате лош сезон и друг футболист ще има възможността да вземе вашето място. Работих усилено да бъда тук от първия ден с много надежда. Влязох в отбора поради контузия на съотборник и Лопетеги ми даде шанс да продължа. Бих искал да започна всички мачове, както аз и така всеки друг в отбора, но засега съм резерва и получавам по няколко минути на терена", добави нападателят на Селта. Аспас вкара 4 гола в 8 мача за Испания, откакто дебютира през 2016 г. при Лопетеги. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 794 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1