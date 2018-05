Англия Сензацията Сесеньон остава във Фулъм 29 май 2018 | 16:50 0 0 0 0 0 Тийнейджърът-сензация в отбора на Фулъм Райън Сесеньон ще остане на Крейвън Котидж и през следващия сезон, въпреки информациите за трансфер в някой от отборите от топ 6 на Висшата лига. Това поне твърди собственикът на клуба Шахид Кан. Сесеньон през целия сезон беше основна фигура при завръщането на отбора във Висшата лига, а таблоидите твърдят, че Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Тотнъм имат интерес. Но Кан заяви след успеха над Астън Вила във финалния плейоф, че 18-годишното крило ще носи екипа на Фулъм и през новия сезон. "Ние не искаме Сесеньон да напусне. Но също така мисля, че и той не иска да напусне. Той ще ни води през новия сезон в Премиършип, добави собственикът. "Честно казано, ако не бяхме влезли, щяхме да търсим отговорност от отбора. Но за Райън мога да кажа, че е тук откакто е на 8 години. Искаме да направим правилната стъпка за неговото развитие и смятаме, че оставането му във Фулъм е точно това. Ryan Sessegnon this season:



49 games

48 starts

16 goals

8 assists

Fulham's top scorer

Club Developed XI

Apprentice of the Year

Team of the Season

Young Player of the Season

Player of the Season

Premier League promotion



18 years of age. pic.twitter.com/cafBut10EE — FootballTalentScout (@FTalentScout) May 26, 2018 През миналата година има 16 гола и 8 асистенции, доволен е Шахид Кан. Той не пропусна да припомни, че младокът беше избран през този сезон и за номер 1 в Лига Чемпиъншип в анкетата на Професионалните футболисти. Евентуално за него вариант би бил клуб да плати за Сесеньон умопомрачителна трансферна сума, но момчето да остане под наем за един сезон в клуба от Западен Лондон. "Никой не знае дали нещо такова няма да пристигне. Все още не сме спрели да празнуваме. Ние искаме той да остане в отбора, така че това е нашият приоритет. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 844

