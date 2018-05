Англия Клоп: Фабиньо може да играе на три позиции 29 май 2018 | 16:27 - Обновена 0 0 0 0 3



“Той има умението и нагласата да играе на най-високо ниво на няколко позиции. Може да е шестица, осмица и двойка. Това е готино. Тактически е много силен и притежава футболен интелект. Подписахме с фантастичен играч, който е също толкова изумителен и като човек. Мисля, че той подобрява както състава, така и настроението в съблекалнята. Не може да се каже това за много играчи, защото качеството, с което вече разполагаме, е много високо”, заяви развълнуваният Клоп пред официалния сайт на клуба. КАЛОЯН АНТОНОВ Fabinho and Naby Keita have already signed with Alisson and Nabil Fekir on the transfer target list... so how will Liverpool line up next season? https://t.co/fJuJONdOCL — MailOnline Sport (@MailSport) May 29, 2018 Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп е изключително доволен от покупката на Фабиньо , която мърсисайдците обявиха късно снощи. Според германския специалист новото попълнение е поливалентно и точно това харесва най-много в него.

