Други Първенството, за което не сте и чували 29 май 2018 | 15:29 - Обновена 0 0 0 2 10 Лионел Меси и



УЧАСТНИЦИТЕ



Може и да не знаете, но Тибет, о-в Ман, Гренландия и Квебек също имат свои селекции, които участват в официални футболни срещи под егидата на CONIFA. Това е федерация, чиито 38 членки са футболни отбори на региони, малцинства и народи от изолирани от спорта територии. Има си и ранглиста, която се оглавява от Панджаб, Падания и Северен Кипър.



На този футболен форум със сигурност ще участват репрезентации на Тамил Илам (територия в Шри Ланка), Абхазия (територия в Грузия), Барава (сомалийско пристанище), Тибет, Каскадия (биорегион в САЩ), Падания (долина в Северна Италия), Северен Кипър, Панджаб (регион в Индия), Западна Армения, Матабелеланд (западната част на Зимбабве), Обединените корейци в Япония, Кабилия (регион в Алжир), о-в Ман, Секейска земя (регион в Румъния), Тувалу и Карпаталя (унгарското малцинство в Украйна).

An article on the @paddypower #WFC2018 World Football Cup in @thetimes by @kayaburgess https://t.co/bchnklWMvz — CONIFA (@CONIFAOfficial) May 29, 2018 ФОРМАТЪТ



Това ще е третото издание на това първенство след Сапми 2014 (в Йостерсунд, Швеция) и Абхазия 2016. В предишните два турнира участниците са 12, но този път те са 16. Отборите са разпределени в четири групи по четири тима. Елиминационната фаза се състои от 1/4-финали, 1/2-финали, малък финал и голям финал. Тъй като символичните домакини от Барава са представители на сомалийската диаспора в Англия, състезанието ще се проведе в Лондон на 4 малки стадиона.



ШАМПИОНИТЕ



Първите шампиони са област



На предстоящия футболен форум област Ница отново няма да участва, за разлика от о-в Ман, Панджаб и Абхазия. КАЛОЯН АНТОНОВ 2 days until the #CONIFA @paddypower #WFC2018 World Football Cup kicks off in London. 48 matches. 16 teams. 10 stadiums. 5 continents represented. 1 champion. Football, done differently. 31 May - 9 June - buy your tickets now https://t.co/F3O53WxeSV (photo: @olga_ingurazova) pic.twitter.com/XUKrjwUUP5 — CONIFA (@CONIFAOfficial) May 29, 2018 Докато в рамките на един месец звезди от рода на Кристиано Роналдо Мохамед Салах ще си мерят силите на Световното първенство по футбол, малко преди това, между 31-ви май и 10-ти юни, ще се проведе турнирът за друга Световна футболна купа - тази на CONIFA (Конфедерация на независимите футболни асоциации).Може и да не знаете, но Тибет, о-в Ман, Гренландия и Квебек също имат свои селекции, които участват в официални футболни срещи под егидата на CONIFA. Това е федерация, чиито 38 членки са футболни отбори на региони, малцинства и народи от изолирани от спорта територии. Има си и ранглиста, която се оглавява от Панджаб, Падания и Северен Кипър.На този футболен форум със сигурност ще участват репрезентации на(територия в Шри Ланка),(територия в Грузия),(сомалийско пристанище),(биорегион в САЩ),(долина в Северна Италия),(регион в Индия),(западната част на Зимбабве),(регион в Алжир),(регион в Румъния),(унгарското малцинство в Украйна).Това ще е третото издание на това първенство след Сапми 2014 (в Йостерсунд, Швеция) и Абхазия 2016. В предишните два турнира участниците са 12, но този път те са 16. Отборите са разпределени в четири групи по четири тима. Елиминационната фаза се състои от 1/4-финали, 1/2-финали, малък финал и голям финал. Тъй като символичните домакини от Барава са представители на сомалийската диаспора в Англия, състезанието ще се проведе в Лондон на 4 малки стадиона.Първите шампиони са област Ница , които през 2014 г. побеждават на финала о-в Ман след дузпи. През 2016 г. област Ница решава да не си защитава титлата и така тогава шампион става тимът на домакините от Абхазия, които на финала побеждават Панджаб, отново след изпълнение на дузпи. 0 0 0 2 10 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 14005 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1