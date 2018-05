НБА Рокетс се приземиха с антирекорд 29 май 2018 | 15:17 0 0 0 0 2

The Rockets at one point had missed 27 straight 3-pt FG tonight.@EliasSports tells us that's the most consecutive missed 3s in a playoff game in NBA history. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 29, 2018

Играчите на Майк Д’Антъни пропуснаха 27 поредни изстрела от дистанция, а в крайна сметка завършиха с едва 15.9% успеваемост - 7/44. "Отличници" в това отношение бяха Джеймс Хардън (2/13) и Ерик Гордън (2/12), както и Тревър Ариза (0/9). Хюстън записа антирекорд в седмия мач от финалите на Западната конференция, който се оказа и последен за отбора за сезона. Рокетс отпаднаха от Голдън Стейт и записаха най-лошото представяне в историята на плейофите, поне що се касае до поредни пропуснати стрелби от зоната за три точки.Играчите на Майк Д’Антъни пропуснаха 27 поредни изстрела от дистанция, а в крайна сметка завършиха с едва 15.9% успеваемост - 7/44. "Отличници" в това отношение бяха Джеймс Хардън (2/13) и Ерик Гордън (2/12), както и Тревър Ариза (0/9).

