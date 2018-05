НБА Уориърс и Кавс сe бетонираха в историята 29 май 2018 | 14:09 0 0 0 0 0



The Warriors will meet the Cleveland Cavaliers in the NBA Finals for the fourth-straight season, the most consecutive championship matchups between two teams in any of the four major professional sports. — Warriors PR (@WarriorsPR) May 29, 2018

Шампионите елиминираха Хюстън Рокетс с 4-3 победи във финалната серия на Запад, докато Кливланд изхвърли Бостън с 4-3 във финалите на Изток. Финалите между Голдън Стейт и Кливланд се превръщат в класически сблъсък. Двата тима се бетонираха в историята, след като снощи стана ясно, че ще играят четвърти пореден финален плейоф помежду си - нещо, което не е постигано от други два отбора в цялата история на американския професионален спорт.Уориърс спечелиха титлите през 2015 и 2017 година, а през 2016 година с трофея “Лари О’Брайън” триумфираха Кавалиърс. Тазгодишната финална серия ще започне в нощта на четвъртък срещу петък от 04:00 часа българско време.Шампионите елиминираха Хюстън Рокетс с 4-3 победи във финалната серия на Запад, докато Кливланд изхвърли Бостън с 4-3 във финалите на Изток.

