Моторни спортове Победителят от Инди 500 взима 2.52 млн. долара 29 май 2018 | 14:10 - Обновена 0 0 0 0 0 Ladies and gentleman, @12WillPower and the No. 12 @verizon Chevy team did it.



WILL POWER IS AN #INDY500 WINNER!!!! #INDYCAR pic.twitter.com/FAkmnGBHv7 — Team Penske (@Team_Penske) May 27, 2018 Спечелвайки най-престижния кръг от американските автомобилни серии Индикар – Инди 500, Уил Пауър взима солидните 2.52 млн. долара. Шампионът в Индикар за 2014 година постигна първата си победа на "Индианаполис" през уикенда. На финала той приключи с преднина от 3.15 секунди. Денят пък се оказа емблематичен за австралийските моторспорт фенове, тъй като няколко часа по-рано Даниел Рикардо спечели за първи път бляскавата Гран При на Монако във Формула 1. Спечелилият полпозишън и финиширал втори Ед Карпентер печели почти милион долара от общия награден фонд в размер на 13 млн. долара. Новозеландецът Скот Диксън си тръгва с трета позиция и 587 хил. долара.

Още по темата

0 0 0 0 0 АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 510

1