Европейският съюз по джудо критикува действията на Серхио Рамос

"Уаки-гатаме е опасна техника. Затова тя е и забранена в джудото", написаха от Европейския съюз по джудо на страницата си в "Туитър". Травмата на Салах поставя под въпрос участието му на световното първенство по футбол, което започва след малко повече от две седмици в Русия. Египет е в група "А" с отборите на Русия, Уругвай и Саудитска Арабия.

Clearer footage of Sergio Ramos going for Mohamed Salah’s arm before pulling him down to the other side. What a disgusting act. pic.twitter.com/t7RLzJo5c6