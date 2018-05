Най-паметните състезания на пилоти, справили се по чудо с механични проблеми

Шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер направи гръмко сравнение между последната победа на Даниел Рикардо и един от легендарните стартове на Михаел Шумахер в Барселона преди 24 години. Австралиецът получи проблем, заради който отборът го посъветва да се оттегли, но той майсторски успя да завърши, запазвайки лидерската си позиция. Шумахер по подобен начин се беше справил с механичен проблем, но дали нещата са наистина съпоставими и какви други любопитни примери има в историята на Ф1?

1994: Шумахер блокиран на пета предавка

Шумахер стартира от полпозишън и бързо отваря дистанция и се насочва по пътя към комфортна победа. Неговият Бенетон, обаче, получава механична повреда, заради която Михаел не може да изключи от пета предавка. Въпреки проблема, германецът успява да записва добри времена и дори успява да влезе за втори пит стоп без колата да угасне. Шумахер не успява да задържи първото място, защото Деймън Хил успява да изпревари повредения Бенетон, но Михаел все пак завършва на втора позиция.

1991: Нечовешки усилия на Сена за спечелване на състезанието пред родна публика

На Айртон Сена му отнема години, за да успее да победи в най-важното състезание за него – пред родна публика на пистата "Интерлагос". Тази победа е повече от запомняща се. Бразилецът води през по-голямата част от състезанието, но неговият Макларън получава повреда в скоростната кутия. Подушвайки "ранено животно" пред себе си, Рикардо Патрезе с Уилямс започва да натиска и да приближава Сена. В последните две обиколки от надпреварата Макларънът е блокиран на шеста предавка.

"Интерлагос" е трасе, което поднася силно физическо натоварване, още повече когато не можеш да сменяш скорости. За да запази преднината си, Айртон полага неимоверни усилия, заради които получава тежки крампи на рамото. Когато най-сетне пресича финалната линия, той спира на място и почти припада. Сена получава медицинска помощ, за да излезе от болида. След като все пак успява да стигне до подиума, агонията му е толкова силна, че той едва успява да вдигне купата.

1965: Кларк удържа Хил

Проблемите с надеждността са много често срещани в ранните години на Формула 1, така че по това време пилотските умения и отдаденостна спорта са решаващи. Джим Кларк отива на Гран при на Бахрейн с намерението да продължи своята доминация – победил е в предишните три старта и се движи към четвърти пореден триумф. Сед 50 обиколки той води убедително с 30 секунди пред Греъм Хил.

Изведнъж, обаче, двигателят на неговия Лотус започва да прекъсва и да изгаря масло изключително бързо. Кларк веднага намалява скоростта, за да запази мотора, но това позволява на Хил да стопи разликата до 8 секунди.

Кларк преодолява проблема като преминава завоите на неутрална, а след това атакува правите само с високите предавки. Преди финала Хил е вече зад гърба му. "В последните две обиколки в двигателя ми нямаше никакво масло" разказва Кларк след спечеленото състезание. "Предпочетох да рискувам да се взривя, отколкото да позволя на Греъм да ме задмине. Слава Богу, не се наложи".

