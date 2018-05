Англия Салах ще се лекува в Испания 29 май 2018 | 12:48 - Обновена 0 0 0 0 2



В Испания футболистът ще бъде придружен от президента на федерацията, лекаря на националния отбор на Египет и медици на Ливърпул. “Мохамед Салах започна възстановителната си програма в неделя, когато по телефона потеърди пред щаба на отбора, че е в добро настроение и е амбициран бързо да се завърне в редиците на тима”, се казва в официално съобщение на сайта на федерацията.

КАЛОЯН АНТОНОВ It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018 Суперзвездата на Ливърпул и Египет Мохамед Салах ще пътува в сряда до Испания, където ще се подложи на лечение за контузията в рамото, която получи по време на финала на Шампионската лига миналата събота. Това обяви Египетската футболна федерация.

