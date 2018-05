Тенис Матс Виландер за Sportal.bg: Димитров има нелоши шансове на "Ролан Гарос" 29 май 2018 | 12:33 0 0 0 0 0



Кой според теб може да победи Рафаел Надал на „Ролан Гарос“?

Доминик Тийм най-вероятно, може би и Александър Зверев. Мисля, че играчи като Димитров, Чилич и Дел Потро също имат нелоши шансове. Въпреки това обаче не бих заложил на никого от тях, когато излязат на корта срещу Рафа.

Ако трябва да посоча един, към този момент това би бил Зверев. Той показа огромен напредък през последните месеци както физически, така и емоционално. Той тепърва ще се развива през следващите години. Ако срещне Надал на финала, играе на върха на възможностите си и има късмет, то тогава няма да е изключено „Ролан Гарос“ да има нов шампион.



Смяташ ли, че сега Надал играе по-добре, отколкото когато беше млад?

Мисля, че когато е в топ форма наистина играе по-добре. Същото важи и за Роджър Федерер. Когато са на върха на възможностите си те се борят за всяка точка и правят невероятни неща срещу всякакви възможни съперници. Но не смятам, че те самите мислят, че са по-добри. Технически сега са по-добри, физическата им кондиция е горе-долу същата, но не изглеждат толкова уверени и непоколебими, колкото бяха в най-силните си години.

Да, напълно!



Би ли искал отново да видиш Федерер да играе на клей?

Да, много бих искал. Той обаче не желае да полага усилието да тренира 6 седмици на клей и аз го разбирам прекрасно. От физическа, психологическа и емоционална гледна точка това е правилното решение за него. Бих искал да го видя да тренира дори седмица и ако след това отпадне още в първия кръг, феновете пак ще са доволни. Мога да разбера мотивите му, но съм леко разочарован, че просто не каже „Знаеш ли какво, „Ролан Гарос“ е много важен турнир, защо пък да не видя какво ще стане?“. Ако загуби в Париж, това по никакъв начин няма да повлияе на самочувствието му. Това е просто един мач, един лош ден, какво толкова? Разбирам защо не иска да играе през целия сезон на клей, но ми се иска да изиграе поне един мач на „Ролан Гарос“. Няма нужда да се напряга да печели турнира, а просто да се появи в прилична форма. Мисля, че феновете заслужават да го виждат на всички големи турнири.



Физически или психологически според теб е проблемът на Новак Джокович? Мислиш ли, че някога отново ще го видим във върховата му форма?

Мисля, че до определена степен е психологически. В по-голямата си част е такъв. Ако продължава да играе, както го прави сега, Новак отново ще намери мотивацията да тренира повече и по-усърдно, а това от своя страна ще доведе до успехи в мачовете.Както се казва - „Апетитът идва с яденето“. Мисля, че мачът срещу Надал в Рим беше много важен за Джокович, тъй като в него той игра силно, макар че не спечели. Той направи голяма крачка напред в онзи ден. Не знам дали отново ще бъде най-добрият в света, но със сигурност в определен момент ще се завърне в топ 10.



Готов ли е Джокович за евентуален сблъсък с Надал на „Ролан Гарос“.

Да, мисля, че е готов.. Поне психологически със сигурност.. От друга страна, не можеш да се подготвиш за турнирите на клей само за няколко седмици и с няколко мача. Трябва 6 месеца да тренираш по 3-4 часа на ден, както на корта, така и във фитнеса. Лесно е да си мотивиран за мачовете, но трябва да си такъв и за тренировките. В противен случай никога няма да си напълно подготвен. Имам възможност често да наблюдавам Джокович и мисля, че той се подобрява.. Той знае какво трябва да направи, за да печели големите турнири, така че трябва просто да му дадем малко време.

Ситуацията беше същата през 1981 г., когато Бьорн Борг се оттегли, а аз спечелих „Ролан Гарос“ година по-късно. Макенроу позагуби мотивацията си след оттеглянето на Борг, но след това се появиха Борис Бекер, Щефан Едберг и Иван Лендъл и след това тенисът отново стана интересен както за феновете, така и за медиите.



Ясно е, че никой няма да замени Федерер и Надал, но има шест или седем по-млади играчи, които ще са готови да атакуват върха. Зверев и Рубльов се очертават като бъдещи шампиони от Големия шлем, Димитров и Тийм също показват сериозни качеста и отдавна чакат големия си шанс. Динамиката на тениса ще бъде различна, тъй като няма да има изявен доминатор. Може би след няколко години при мъжете ще се случи това, което се случва при жените в момента. Когато Агаси и Сампрас приключиха хората си задаваха същите въпроси, но след това се появиха Сафин, Хюит и Федерер и Роджър изпъкна сред тях. Не е пагубно да изгубиш краля, тъй като винаги има по няколко принца наоколо.



Коя е голямата фаворитка при жените на „Ролан Гарос“?

Според мен е Симона Халеп.

Бих казал, че това са Халеп, Свитолина, Шарапова, тъй като все пак сме на турнир от Големия шлем и Каролин Вожняцки, защото тя вече спечели титла от Шлема и ще играе без напрежение до края на кариерата си.



Смяташ ли, че Серина Уилямс отново ще спечели титла от Големия шлем?

