Мондиал 2018 Синът на Джордж Уеа бележи за САЩ в контрола 29 май 2018 | 12:27

Game one. Game won.

Next up: and https://t.co/TBuu5jBJtR — U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) May 29, 2018 Отборът на САЩ победи Боливия с 3:0 в контролна среща играна на "Тейлън Енерджи Стейдиъм" в Честър, Пенсилвания. Уокър Цимерман откри резултата в 37-а минута, а Джошуа Сърджънт удвои в 52-а. Крайното 3:0 оформи в 59-а минута нападателят на Пари Сен Жермен Тимъти Уеа, който е син на Джордж Уеа - носител на Златната топка за 1995 година и в момента президент на Либерия.

