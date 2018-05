Моторни спортове Toyota разсея слуховете, че Райконен се връща във WRC 29 май 2018 | 12:25 - Обновена 0 0 0 0 0



По-рано тази година Кими бе попитан дали обмисля да се завърне в рали автомобила и той отговори, че за забавление би го направил след края на кариерата си. Вицепрезидентът на моторспорт отдела на Toyota Миа Миетинен заяви пред финландска медиа, че конструкторът е заинтересован от Райконен, когато пилотът е готов да приключи кариерата си с най-бързите болиди.



Can you name the other two? #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/I3NoRlaTSO — Formula 1 (@F1) May 28, 2018 Toyota отрече да води разговори с пилота на Ферари във Формула 1 Кими Райконен за потенциалното му завръщане в Световния рали шампионат догодина. Финландецът участва в шампионата през 2010 и 2011 година, първо със Citroen, а после и със свой собствен отбор. След това той се върна във Формула 1 с Лотус, а вече прекарва петия си сезон с Ферари оттогава.По-рано тази година Кими бе попитан дали обмисля да се завърне в рали автомобила и той отговори, че за забавление би го направил след края на кариерата си. Вицепрезидентът на моторспорт отдела на Toyota Миа Миетинен заяви пред финландска медиа, че конструкторът е заинтересован от Райконен, когато пилотът е готов да приключи кариерата си с най-бързите болиди. "Кими е добра опция за Toyota, но все още може да продължи кариерата си във Ферари", сподели той. Бившият навигатор на Райконен във WRC Кай Линдстрьом бе потърсен за коментар по темата и разкри, че за първи път чува подобен план. "Ако нещо подобнo се случва, аз ще съм от първите хора, които ще научат. За мен това е чиста спекулация", сподели Линдстрьом. Тимът на Toyota е оглавен от четирикратния световен рали шампион Томи Макинен и е базиран във Финландия. Към момента отборът разчита на финландците Яри-Мати Латвала и Есапека Лапи, както и на естонеца От Танак. Най-добрият резултат на Райконен в рали шампионата бе пето място в Турция през 2010 година.

