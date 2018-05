Германия Издирват германски фенове заради скандално облекло 29 май 2018 | 11:51 0 0 0 0 4



Клубът определи държанието на собственото си фенове като "нехуманно и противно" и се разграничи от случката. Самите привърженици, които бяха изписали върху банер "Завръщането на злите", са заплашени от доживотни забрани за посещения на мачове, ако бъдат идентифицирани.



"Дълбоко натъжени сме от факта, че няколко човека развалиха радостта от победата и увредиха имиджа на десетки хиляди фенове на Енерги. Включително и този на клуба", написаха от Енерги по повод инцидента.

- Racist chants both players and coach

- Nazi tattoos

- KKK logos and white head covers.



This video by @JFDA_eV shows why the right-wing problems at Energie Cottbus stretch far beyond what coach Wollitz thinks (more in the thread). pic.twitter.com/s1Lq79LtMm — Felix Tamsut (@ftamsut) May 28, 2018

Германската полиция издирва група фенове на Енерги (Котбус), които маршируваха през центъра на града с бели островърхи качулки, използвани в средата на миналия век от престъпната организация Ку-клукс-клан и от расисти в днешни дни. Това се случи след равенството 0:0 срещу Вайхе (Фленсбург), донесло промоция на Енерги във Втора дивизия.

Клубът определи държанието на собственото си фенове като "нехуманно и противно" и се разграничи от случката. Самите привърженици, които бяха изписали върху банер "Завръщането на злите", са заплашени от доживотни забрани за посещения на мачове, ако бъдат идентифицирани.

"Дълбоко натъжени сме от факта, че няколко човека развалиха радостта от победата и увредиха имиджа на десетки хиляди фенове на Енерги. Включително и този на клуба", написаха от Енерги по повод инцидента.

Употребата на расистки символи поражда много притеснения в градове като Котбус, където в началото на годината двама сирийци бяха задържани от полицията заради нападения с ножове.

