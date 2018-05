Бойни спортове Уайлдър: $20 млн. по-малко за Джошуа, ако се бием във Великобритания 29 май 2018 | 11:39 - Обновена 0 0 0 2 5

The Champ has Address the situation, signed and sealed it... #Standby for Deliverance.#TheRealistChampionInTheBusiness pic.twitter.com/pJ7XoQy3vw — Deontay Wilder (@BronzeBomber) May 25, 2018 "Джошуа може да влезе в историята, като първият боксьор, който ще получи директно $50 млн., ако се съгласи на бой с мен в САЩ. Бием ли се във Великобритания, хонорарът му ще е поне с $20 млн. по-малко." Преговорите между двата щаба продължават. Еди Хърн настоява срещата да бъде на Острова. Дионтей Уайлдър (САЩ) направи много интересно пресмятане за приходите на неговия съперник Антъни Джошуа при евентуален мач между тях. Ей Джей ще вземе $20 млн. по-малко, ако срещата се проведе във Великобритания, твърди американецът.

