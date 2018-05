Бойни спортове Алварес ще се бие с Порие без да е подписал договор 29 май 2018 | 11:37 - Обновена 0 0 0 0 0

With Alvarez and Porier 2 happening, I have the undying urge to see @TonyFergusonXT and @MoTownPhenom 2 happen with full camps this time around. #UFCCalgary #UFC — Pat (@solidpat221) May 14, 2018 "Не успяхме да се договорим с UFC. Няма конфликт. Всяка сделка е обект на преговори. Все ще стигнем до някакво съгласие. Самият аз предложих да вляза в октагона", коментира Алварес, който е бивш шампион на UFC и на "Белатор" в лека категория. Неговата последна загуба беше през ноември 2016-а, когато беше отказан от Конър Макгрегър. Боецът от UFC Еди Алварес ще се бие в мач реванш срещу Дъстин Порие, въпреки че неговият договор с организацията изтече. Двубоят е насрочен за юли. Първата среща през май 2017-а приключи без победител. Алварес вкара нелегални колена в главата на своя съперник.

