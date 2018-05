Тенис Стефан Гюров: Имаме личен подход и залагаме на локалния пазар 29 май 2018 | 11:25 - Обновена 0 0 0 0 0



"Ролан Гарос" е като домашен турнир за Top Five, която е базирана в страната и самият Гюров отдавна е свързан с Франция. Общо 14 тенисисти на агенцията участват в турнира заедно с квалификациите и юношите.



Стефан сподели пред Sportal.bg как се развиват някои от тенисистите му. Елина Свитолина е сред фаворитите на "Ролан Гарос", след като преди 10 дни украинката спечели за втори пореден път турнира в Рим, а на финала победи номер 1 в света Симона Халеп.



"Постоянството е важно, потвърждаване на миналогодишните резултати. Елина спечели 3 титли от силни турнири от началото на сезона, почти никога не губи финали. Постоянството е нещо, което се постига с години труд. То също е нещо относително, защото в един сезон имаш няколко седмици, в които си във върхова форма. Съдбата на почти всички е всяка неделя да губят. Това, което показва Елина, е нещо изключително", коментира Гюров.



"Everyone is more motivated to play against you when you are high seed, but @rolandgarros, that's what we are training for and I'm gonna give it my best shot."



More from @InteBNLdItalia champ @ElinaSvitolina--> https://t.co/M6pCivao8U pic.twitter.com/2CgsIXyGVG — WTA (@WTA) May 20, 2018

23-годишната Свитолина има изключителна успеваемост във финали. Тя е спечелила последните осем мача за трофей, до които е стигнала, а общата й статистика във финали е 12 победи и 2 загуби.



След тези успехи Касаткина стана първа ракета на Русия, където възможностите за договори и реклама са огромни. "Досега беше моделът на Шарапова и комерсиалните й прояви. Но с Шарапова не се е работило на руския пазар. Ние се постарахме да направим това. Три от големите спонсори на Даша са руски корпорации. Това е нашият модел, наблягаме на локалния пазар - нещо, което глобалните агенции не правят, и изграждаме много специфичен, дигитален проект за всеки, с който работим, обяснява Гюров. - Имаме личен подход. Грижите за играчите са много много. Всичко до най-малките детайли трябва да е настроено. Имаме много хора, които следят всички детайли около състезателите."



Мениджърът обяснява, че има възможности да се привличат още състезатели, но предпочита да работи с ограничен брой, за да може да им предлага много високо качество: "Имаме огромна система от скаути. Не малко състезатели виждаме на нашия турнир "Малките асове". Всички таланти сме ги забелязали, но избираме. Не влизаме в повече от един, два проекта на година, защото цялото внимание трябва да е състредоточено върху тези състезатели. В позиция сме да избираме и то избираме от най-доброто на световния пазар."



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

