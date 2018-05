Испания Барселона има вариант, ако не стане с Гризман 29 май 2018 | 11:19 0 0 0 0 4



Ако Гризман все пак подпише с “лос кулес”, той ще стане част от нападателно трио заедно с Лионел Меси и Луис Суарес. Ако обаче Гризман не акостира на “Камп Ноу”, то Филипе Коутиньо ще бъде налаган в предни позиции, а мястото му в средата на терена ще трябва да бъде заето от Ериксен.

The Plan B in case Griezmann doesn’t come is Eriksen.



Music to my ears. pic.twitter.com/ciaFh0GMzm — Lucas R. (@lucasammr) May 28, 2018

Датчанинът има договор с Тотнъм до 2020 г. и се предполага, че и неговата цена е около 100 млн. евро. В Барселона са уверени, че Антоан Гризман ще играе при тях от новия сезон, но все пак имат и резервен вариант. Според вестник Sport шампионите на Испания са набелязали за трансфер Кристиан Ериксен от Тотнъм. Към тази опция ще се прибегне само ако сделката с французина не се осъществи.Ако Гризман все пак подпише с “лос кулес”, той ще стане част от нападателно трио заедно с Лионел Меси и Луис Суарес. Ако обаче Гризман не акостира на “Камп Ноу”, то Филипе Коутиньо ще бъде налаган в предни позиции, а мястото му в средата на терена ще трябва да бъде заето от Ериксен.Датчанинът има договор с Тотнъм до 2020 г. и се предполага, че и неговата цена е около 100 млн. евро.

Още по темата

0 0 0 0 4 РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 5746 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1