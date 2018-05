Италия Поставиха нов ултиматум на собственика на Милан 29 май 2018 | 10:58 - Обновена 0 0 0 0 1



КАЛОЯН АНТОНОВ Mino Raiola: "Gianluigi Donnarumma could stay at #ACMilan for life. It's more likely we'll see the Chinese leave than him..." https://t.co/TeXMBdaOLP pic.twitter.com/hHUghBVt8Q — footballitalia (@footballitalia) May 28, 2018 Хедж фондът Елиът Мениджмънт ще поеме властта в Милан , ако собственикът на клуба Лий Йонгхонг не инвестира 10 млн. евро до началото на следващата седмица, информира “Скай Спорт Италия”.Според изданието бордът на директорите на “росонерите” е дал ултиматума на Лий заради проваленото финансово споразумение с УЕФА от миналата седмица. Китайският бизнесмен също ще трябва да обърне внимание и на увеличения с 40 млн. евро капитал на клуба до края на юни, ако не иска да загуби миланския гранд “чрез автоматичен трансфер” в полза на Елиът. Освен това той ще бъде принуден да предаде членството си в Управителния съвет на клуба.

