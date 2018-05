Зимни спортове Лас Вегас поведе на Вашингтон за купа "Стенли" 29 май 2018 | 10:21 0 0 0 0 0



Втората среща от последната битка в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) ще бъде проведена отново в Лас Вегас в сряда.



Носек, който записа едва 15 точки при седем гола и осем асистенции от 67 мача през редовния сезон, наниза второто и третото си попадение в плейофите. Рейли Смит вкара една шайба и асистира на Уилям Карлсон, а Райън Рийвс и Колин Милър завършиха с по един гол. Лас Вегас пък подобри баланса си до 13-3 в плейофите, включително 7-1 у дома.

This is going to be a good series. A REALLY GOOD series. #StanleyCup pic.twitter.com/N5S9qMZzbS — NHL (@NHL) May 29, 2018 Марк-Андре Флюри спаси 24 удара на вратата на Голдън Найтс и записа 75-а плейофна победа в кариерата си. С това бившият страж на Питсбърг остана на две от Майк Върнън във вечната ранглиста. Той е седми.



Никлас Бекстрьом вкара гол и подаде за друг, а Том Уилсън, Джон Карлсън и Брет Конъли също се разписаха за Капс. Ти Джей Оши записа две асистенции, а Брейдън Холтби завърши мача с 28 спасявания. Томаш Носек вкара два гола, включително победния 10:16 минути преди края на третата част, а Лас Вегас се наложи с 6:4 срещу Вашингтон и спечели първия мач от финалната серия за купа "Стенли".Втората среща от последната битка в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) ще бъде проведена отново в Лас Вегас в сряда.Носек, който записа едва 15 точки при седем гола и осем асистенции от 67 мача през редовния сезон, наниза второто и третото си попадение в плейофите. Рейли Смит вкара една шайба и асистира на Уилям Карлсон, а Райън Рийвс и Колин Милър завършиха с по един гол. Лас Вегас пък подобри баланса си до 13-3 в плейофите, включително 7-1 у дома.Марк-Андре Флюри спаси 24 удара на вратата на Голдън Найтс и записа 75-а плейофна победа в кариерата си. С това бившият страж на Питсбърг остана на две от Майк Върнън във вечната ранглиста. Той е седми.Никлас Бекстрьом вкара гол и подаде за друг, а Том Уилсън, Джон Карлсън и Брет Конъли също се разписаха за Капс. Ти Джей Оши записа две асистенции, а Брейдън Холтби завърши мача с 28 спасявания. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 114

1