Световен футбол Мексико пропусна да победи Уелс в Калифорния 29 май 2018 | 10:05 - Обновена



Мексиканците, които ще играят в група "F" с отборите на Германия, Швеция и Република Корея, създадоха много положения, но така и не успяха да преодолеят вратаря Уейн Хенеси. Братята Джовани и Джонатан дос Сантос се появиха в игра след почивката и също засипаха с удари вратата на европейския тим, но и те не се разписаха и мачът завърши наравно.

Mexico continue their #WorldCup preparations with a scoreless draw

against Wales in front of a massive crowd at the Rose Bowl in Pasadena pic.twitter.com/Wn7INqBm1B — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 29, 2018 Уелсците, които не се класираха за световното първенство, бяха без Гарет Бейл, който вкара два гола за Реал Мадрид в съботния финал на Шампионската лига срещу Ливърпул.



Селекционерът на мексиканците Хуан Карлос Осорио все още не е обявил окончателната група за финалите в Русия. Той най-вероятно ще направи това след приятелския мач срещу Шотландия през уикенда.

