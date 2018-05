НБА Шампионът ще защитава титлата си след обрат в Хюстън 29 май 2018 | 06:30 - Обновена 0 0 0 1 4



Голяма заслуга за успеха на Уориърс имаше звездата на тима Стеф Къри, който завърши мача с 27 точки, 9 борби и 10 асистенции. Голямата фигура за шампионите тази вечер обаче бе Кевин Дюрант с неговите 34 точки, 5 борби и 5 асистенции. Много силен мач изигра и Клей Томпсън, завършил мача с 19 точки. За Рокетс Джеймс Хардън даде всичко от себе си и наниза 32 точки, 23 добави Ерик Гордън, а с 20 завърши Клинт Капела, но усилията им не донесоха желания резултат.

“CP3 makes a HUGE difference but who’s to say that Iggy doesn’t?Houston had no answer when they couldn’t make 3’s and Golden State did which was magnified in the 3rd Quarter.”@PRandleIII after the @warriors win Game 7 against @HoustonRockets#nbatwitter pic.twitter.com/lQI8dIe6UL — Droppin’ Dimes (@Droppin_Dimes1) May 29, 2018

И в този мач Хюстън бе без голямата си звезда Крис Пол, който не успя да се възстанови от контузията която го мъчеше. В началото на срещата отсъствието му не се усещаше и “Ракетите” взеха инициативата и методично трупаха разлика, като на полувремето водеха с 11 точки - 54:43

#NBA: Golden State uses another huge third quarter to advance to fourth-straight #NBAFinals match-up with Cleveland https://t.co/ApUaa7OtRO pic.twitter.com/6Kqjx01EQS — ABS-CBN Sports (@abscbnsports) May 29, 2018

Постепенно обаче Голдън Стейт се събуди и в средата на третата четврът разликата бе стопена на 3 точки, а впоследствие с две страхотни тройки на Дюрант и Къри гостите излязоха напред в резултата.



Това като че ли стъписа играчите на Хюстън, които заредиха неуспешни атаки, а стрелбата им от дистанция направо изчезна, като домакините направиха 27 поредни неуспешни опита от линията за 3 точки. Уориърс пък започна да увеличава разликата си и именно в заключителните минути си пролича класата на шампионите, които използваха момента и не изпуснаха газта до последната секунда, за да се поздравят с крайния успех.

Golden State vs. Cleveland: Round 4. Who’s ready? #NBA pic.twitter.com/FLwmEDYmLA — Baseline Hoops (@baseline_hoops) May 29, 2018

Така Голдън Стейт Уориърс за четвърта поредна година е шампион на Западната конференция. Тимът ще играе на 10-ия си финал в НБА и ще опита да спечели 6-ата си титла.

