Европейски футбол Ливърпул започна селекцията със сериозен трансфер 29 май 2018 | 00:32 - Обновена

"This is something that I always wanted – this is a giant of a team. The infrastructures of the club look exceptional."



Финалистът в Шампионската лига Ливърпул започна лятната си селекция със сериозен трансфер. Мърсисайдци се похвалиха с привличането на бразилския халф Фабиньо от Монако . 24-годишният футболист вече е договорил личните си условия и ще премине на " Анфийлд " веднага след края на световното първенство в Русия. Двата клуба също са се разбрали за сделката. Те не разкриха детайли от нея, но се очаква англичаните да платят 44 милиона паунда за правата на този футболист. Трансферът бе обявен официално и от двата клуба на техните сайтове.Фабиньо е повилалентен играч, който започна кариерата си като краен защитник, но впоследствие бе преквалифициран в ролята на дефанзивен халф и се представя отлично. Той има отбелязани 31 гола в 233 мача за Монако, след като бе привлечен от Реал Мадрид през 2013 година."Много съм развълнуван от този трансфер. Това е нещо, което винаги съм искал - това е гигантски клуб. Инфраструктурата там е впечатляваща. Щом този клуб ме желае, няма какво да се замислям. Ще се опитам да пиша истурия там. Надявам се да спечеля много титли и да напишем история", обяви Фабиньо след трансфера.

