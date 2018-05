Германия Всичко си има край: Алекс Майер напуска Франкфурт 28 май 2018 | 22:07 - Обновена 0 0 0 0 0



“Краят на една ера: Алекс Майер няма да поднови договра си с Айнтрахт (Франкфурт) след този сезон. Благодарим ти за 14 прекрасни години с “орлите”, написаха от Айнтрахт в един от официалните си профили си в Twitter.

End of an era: Alex Meier's Eintracht Frankfurt contract won't be extended beyond this season. Thank you for 14 wonderful years with the Eagles!! #AMFG #AMFG14 #ThankYou #SGE #Eintracht #Frankfurt #EintrachtFrankfurt pic.twitter.com/KWEGbFZ04H — Eintracht Frankfurt (@eintracht_us) May 28, 2018

35-годишният атакуващ футболист пристигна във Франкфурт през 2004 година и моментално се превърна в любимец на феновете, които му лепнаха прозвището “Футболния Бог”. Майер си тръгва като девети по изиграни мачове във всички турнири с 379 и трети по отбелязани голове с общо 137. Майер спечели две промоции от Втора Бундеслига - през сезон 2004/2005 и през сезон 2011/2012, като във втория случай стигна и до голмайсторския приз във второто ниво на германския футбол. Той спечели индивидуалното отличие и в елита, но на по-късен етап - през сезон 2014/2015, когато наниза 19 гола в 32 мача.

OFFICIAL: Frankfurt confirm Alex Meier will leave the club this summer after deciding not to extend his expiring contract. #SGE — Bundesliga Spotlight (@BundesligaSpot) May 28, 2018

