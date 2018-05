НБА Джеймс се нареди до династията на Селтикс от 50-те и 60-те години 28 май 2018 | 20:43 - Обновена 0 0 0 0 0



LeBron James has won 6 straight Game 7s and moves to 6-2 in Game 7s in his career. This will be his 8th straight NBA Finals appearance.



James will become the 6th player in NBA history to play in 8 straight Finals (joining 5 players from Celtics teams of the 1950s-60s) pic.twitter.com/PWI17QstYz — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 28, 2018

Джеймс е и първият играч, който не е от Бостън и постига това. Освен този впечатляващ факт, статистиците изчислиха, че нито един друг играч освен Джеймс не е стигал до 4 поредни финални серии с два различни отбора - в случая с Маями Хийт и Кливланд Кавалиърс, съответно от 2011 до 2014 и от 2015 досега. Крилото на Кливланд ЛеБрон Джеймс постави името си до петима играчи от династията на Бостън от 50-те и 60-те години на миналия век, класирайки се за осми пореден финал в НБА. 33-годишната суперзвезда на Кавалиърс е едва шестият играч в историята, който стига до финалите за поне осми пореден път.Останалите петима са Бил Ръсел (10 поредни финала), Том Хейнсон (9), Сам Джоунс (9), Кей Си Джоунс (8) и Франк Рамзи (8), като и петимата са част от великия отбор на Селтикс, който печели 11 титли в периода от 1957 до 1969 година.Джеймс е и първият играч, който не е от Бостън и постига това. Освен този впечатляващ факт, статистиците изчислиха, че нито един друг играч освен Джеймс не е стигал до 4 поредни финални серии с два различни отбора - в случая с Маями Хийт и Кливланд Кавалиърс, съответно от 2011 до 2014 и от 2015 досега.

