НБА Коби призова: Спрете сравненията между мен, ЛеБрон и Джордан 28 май 2018 | 20:37



We can enjoy one without tearing down one. I love what he’s doing. Don’t debate what can’t be definitively won by anyone #enjoymy5 #enjoymj6 #enjoylbjquest — Kobe Bryant (@kobebryant) May 28, 2018

Легендата на Лос Анджелис Лейкърс Коби Брайънт призова феновете да престанат да сравняват него, ЛеБрон Джеймс и Майкъл Джордан за прозвището “най-велик в историята”. Петкратният шампион на НБА бе доста активен в Twitter при седмия двубой между Кливланд и Бостън, който бе спечелин от Кавалиърс и прати ЛеБрон на осми пореден финал на НБА.“Можем да се наслаждавам на единия без да разкъсваме другия. Обожавам това, което той прави. Не дебатирайте относно нещо, което никой не може да спечели”, написа Коби при поредните фантастични изяви на Джеймс, допълвайки своя пост с хаштагове, засягащи него, ЛеБрон и Джордан и титлите, спечелени от тях.Джеймс завърши с 35 точки, 15 борби и 9 асистенции при победата с 87:79 в мач №7.

