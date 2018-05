Чувала Уили вдъхновил Майк Тайсън

Втората част от биографията на Майк Тайсън ще бъде големият хит на летния книжен пазар в България. Изданието със заглавие „Създателят на Майк Тайсън“ отправя един по-различен поглед върху живота на Железния. Основният акцент е върху треньора на Тайсън – Кас Д‘Амато. Взаимодействието между двамата има за резултат един от най-доминиращите шампиони в историята на бокса.

Но най-иновативното тренировъчно изобретение на Кас беше това, което той наричаше Чувала Уили. Измислил това приспособление, когато Хосе Торес се готвел за своя мач с Уили Пастрано. Представлявало пет дюшека, завързани за рамка. Най-предният имал нарисувани очертания на човек, а различните части от тялото били номерирани като цели. Номер едно било ляво кроше в брадичката, две било дясно кроше в брадичката, три – ляв ъперкът, четири било десен ъперкът, пет било ляво кроше в черния дроб, шест било дясно кроше в слънчевия сплит, седем - прав удар в главата, а осем прав - удар в слънчевия сплит. Освен това Кас направил касетка със своя глас, който казвал номерата. Боксьорът пласирал удар в отговарящото число от Чувала Уили. В началото гласът на Кас обявявал по един номер на всеки пет секунди. По-натам в касетката темпото се увеличавало. Отново идеята била да се достигне до състояние на дзен, според което след очевидното повторение да се действа по инстинкт. Идеята е да излезете извън тялото и да го правите без да се замисляте за него.

Първите замисли на Къс да създаде нещо подобно се появили, когато пътищата му се пресекли с пианист от Европа, който разработил система за обучение на музиканти. Чувала Уили бил вдъхновен и от неговите пътувания до пистите законни надбягвания, където жокеите удряли с камшик своите коне в чувствителни зони. Конете реагирали на шибането и препускали по-бързо. През четиридесетте негов приятел разработил система, която подобрявала скоростта на текстонабиране от офис секретарките. Записал албум, който диктувал изречения, в началото по-бавно, а след това темпото се увеличавало с усъвършенстване на скоростта на писане. Кас говореше за своето изобретение в документален филм за Хосе Торес.

Кас Д‘Амато: Този апарат развива скорост, мощ, точност, координация и издръжливост. В резултат на неговата употреба отне около шест седмици до два месеца за надграждане, така че Торес беше способен да пуска комбинация от шест удара само за две/пети от секундата.

Репортер: Трудно е за вярване.

