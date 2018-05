Тенис Циципас се надява да вдъхнови още гърци да играят тенис 28 май 2018 | 19:22 0 0 0 0 0 Гръцкият тинейджър Стефанос Циципас не скри радостта си от начина, по който неговите успехи влияят на интереса към тениса в родината му. 19-годишният Циципас се изкачи до №39 в света след силно представяне в последните месеци, най-вече в Барселона, където достигна до финал. Stefanos Tsitsipas: first (of many) career Grand Slam main draw win! pic.twitter.com/WVmblhNOsr — José Morgado (@josemorgado) May 28, 2018 "Много хора говореха за това, дадох доста интервюта пред водещи гръцки телевизии и други медии. Привлякох вниманието на хората. Имаше политици, които ме поздравиха, щастлив съм от вниманието към себе си", призна Циципас."Това ме мотивира да се представям още по-добре занапред и да стана дори по-популярен. Надявам се това да вдъхнови още хора в Гърция да играят тенис", добави младият талант.

На "Ролан Гарос" Стефанос Циципас ще търси първата си победа в основната схема на турнир от Големия шлем, а негов съперник в първи кръг е испанският квалификант Карлос Табернер. Ако успее да запише победа, Циципас ще се изправи срещу седмия поставен и полуфиналист от миналата година Доминик Тийм. Австриецът беше една от "жертвите" на Циципас по пътя му към финал в Барселона. Tennis24.bg

