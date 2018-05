Испания Иниеста разкри за интерес от Реал Мадрид към него 28 май 2018 | 17:59 - Обновена 0 0 0 0 2



“Имаше моменти, в които от Мадрид искаха да подпишат с мен. Нямаше никакви преговори. Беше само интерес. Винаги съм бил ясен, че искам да преуспея в Барселона. В началото не беше лесно. Имаше разговори да отида другаде, но винаги съм предпочитал да играя 10 минути тук, отколкото понече в някой друг отбор”, разкри бившият капитан в предаването El Hormiguero.



“Идеята за напускането ми се зароди преди година и половина. Въртеше се в главата ми. Не знаех дали това ще ми е последният сезон, но ако бях напуснал, нямаше как да е със спомена от миналата година. Не беше решение от днес за утре. Беше процес, при който свикваш с идеята. Предпочитам да медитирам върху избора с неговите добри и лоши страни. Напускам клуба, където бях през целия си живот”, допълни Иниеста. КАЛОЯН АНТОНОВ Recién llegado a Barcelona después de 3 dias increíbles! Gracias a todos!!! @vissel_kobe @hmikitani



Just landed in Barcelona after 3 amazing days! Thank you all!!! pic.twitter.com/7t98D6ES3j — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 26, 2018





Човекът символ на Барселона Андрес Иниеста твърди, че в миналото кръвният враг Реал Мадрид е проявявал интерес към него. Както е известно, преди дни ветеранът напусна “ Камп Ноу ” в посока японския Висел Кобе.“Имаше моменти, в които от Мадрид искаха да подпишат с мен. Нямаше никакви преговори. Беше само интерес. Винаги съм бил ясен, че искам да преуспея в Барселона. В началото не беше лесно. Имаше разговори да отида другаде, но винаги съм предпочитал да играя 10 минути тук, отколкото понече в някой друг отбор”, разкри бившият капитан в предаването El Hormiguero.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1206 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1