Иван Зайцев чупи рекорди! Заби сервис със 134 км в час (ВИДЕО)

Диагоналът продължава да впечатлява с добрите си изяви, след като в предходния мач на “адзурите” срещу Бразилия отбеляза 32 точки (4 блока и 2 аса).



"Царя" заби впечатляващ ас срещу Сърбия, който Италия спечели с 3:0. Новото попълнение на Азимут Модена заби ас със скорост 134 км в час, което е най-бързия до момента в турнира. Coming in !! That @1v4n0t7o serve...how do you catch up with a 134/km blast? @Federvolley #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/Jd9qTaR7U3 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 27, 2018

