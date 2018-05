Джокович и Тийм се разправиха с квалификанти

В първия сет 31-годишният сърбин загуби първите два гейма, но въпреки това убедително взе частта. Във втория сет Ноле отново губеше с 0:2, но обърна резултата до 4:2 в своя полза и не след дълго взе и тази част. В третия сет Джокович проби за 4:2, заемащият 134-о място в ранглистата на ATP Дутра Силва изравни за 4:4, но следващите два гейма отново бяха спечелени от сърбина, с което двубоят приключи.

A perfect start for @DjokerNole against Dutra Silva, defeating the Brazilian 6-3 6-4 6-4.



Into the second round for the 14th consecutive year in Paris. #RG18 pic.twitter.com/cpgnFNsFXd