Мондиал 2018 Южна Корея започна контролите с победа над Хондурас 28 май 2018 | 16:55 - Обновена 0 0 0 0 0

Сон Хюн-Мин от

Република Корея ще играе още с Босна и Херцеговина, Боливия и Сенегал. Friendly result:#WorldCup-bound Korea Republic defeat Honduras 2-0 thanks to second-half goals from Son Heungmin & Moon Seonmin



Next up for :

1 June:

7 June:

11 June: pic.twitter.com/KOV5l8YZJ4 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 28, 2018 Република Корея започна подготовката си за световното първенство в Русия с победа с 2:0 срещу Хондурас в Даегу.Сон Хюн-Мин от Тотнъм откри резултата след час игра, а дебютантът Мун-сон Мин покачи на 2:0 в 73-та минута, след като по-рано се появи в игра като резерва.

