"Щастлив губещ" елиминира Томич в Париж

Marco’s Moment



After driving through the night from Barcelona to sign in as a lucky loser, Trungelliti tops Tomic 6-4 5-7 6-4 6-4 to book a spot in the second round.#RG18 pic.twitter.com/QRJOMspLgS — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2018 Сърбинът Душан Лайович победи Иржи Весели (Чехия) с 6:3, 6:1, 6:3, а Камерън Нори (Великобритания) поведе с 6:1, 2:0 срещу Петер Гойович (Германия), след което Гойович получи контузия на слабините и се отказа. За Нори това е дебют на Откритото първенство на Франция. Гъркът Стефано Циципас елиминира Карлос Табернер (Испания) със 7:5, 6:7(5), 6:4, 6:3, а Карен Хачанов (Русия) спечели срещу Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) със 7:6(0), 6:3, 6:3. Испанецът Рафаел Надал започва защитата на титлата си по-късно днес срещу Симоне Болели (Италия). Номер 29 Жил Мюлер в схемата (Люксембург) отпадна в първия кръг на "Ролан Гарос" след загуба от Ернестс Гулбис (Латвия) с 6:2, 4:6, 4:6, 3:6. Марко Трунгелити (Аржентина) надделя над Бърнард Томич (Австралия) с 6:4, 5:7, 6:4, 6:4, а Беноа Пер (Франция) елиминира Роберто Карбайес (Испания) с 6:3, 6:7(3), 7:6(9), 6:1 за 2:45 часа.

