Тенис Катастрофална загуба на Вавринка на "Ролан Гарос" 28 май 2018 | 16:03 0 0 0 0 0 Един от най-успешните и постоянни участници в “Ролан Гарос” в последните три сезона Стан Вавринка отпадна безславно още в първи кръг на тазгодишното издание на тенис турнира от “Големия шлем” в Париж. В изнурителна битка срещу Гийермо Гарсия-Лопес швейцарският ас отстъпи драматично в пет сета - 2:6, 6:3, 6:4, 6:7(5), 3:6 за 3 часа и 34 минути игра. Още в първата част лявото коляно създаване проблеми на Вавринка и той направи медицински таймаут, като големият му шанс за успех бе в тайбрека, а след него просто нямаше как да се противопостави физически на коварния си опонент. #Wawrinka K.O! #RolandGarros last year's finalist falls on Guillermo Garcia-Lopez 6-2 3-6 4-6 7-6 6-3 in the 1st round #RG18 pic.twitter.com/p46TMZxvtl — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 28, 2018 Загубата наистина е катастрофална за финалиста от миналата година (както и полуфиналист от 2016-а и шампион от 2015-а), защото той ще загуби цели 1190 точки от актива си (1200 се полагат за участие във финал, а 10 - в първи кръг). Практически той от следващата седмица ще има само 210 пункта в актива си, което ще го прати чак на 256-о място в световната ранглиста. Това означава, че за всеки следващ турнир от “Уимбълдън” нататък швейцарецът ще се нуждае от “уайлд кард” от организаторите. Stan Wawrinka projected to drop *226* spots to No. 256 in the world pic.twitter.com/k9XH3uO905 — Ricky Dimon (@Dimonator) May 28, 2018 Вавринка за втори път отпада в “Ролан Гарос” от Гарсия-Лопес в първи кръг, като същото се случи и през 2014-а, но сега поражението води до сериозни последствия за кариерата на Стан. Швейцарецът допринесе за собствената си загуба със 72 непредизвикани грешки, докато съперникът му бе по-точен на корта и му подари само 40 точки. За Вавринка оттук нататък ще бъде по-важно да влезе в по-добра физическа форма и да свикне със състезателния ритъм. Vamos!



For the second time, @GuillermoGLopez knocks out Wawrinka in Roland-Garros 1R with a 6-2 3-6 4-6 7-6(5) 6-3 win.#RG18 pic.twitter.com/1ctOf3njks — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2018 67-ият в света Гарсия-Лопес ще се изправи срещу Карен Хачанов във втори кръг, като двамата са в четвъртината на втория поставен Александър Зверев. 67-ият в света Гарсия-Лопес ще се изправи срещу Карен Хачанов във втори кръг, като двамата са в четвъртината на втория поставен Александър Зверев.

