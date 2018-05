Испания Пуйол: Барса да зареже Купата на Краля 28 май 2018 | 15:32 - Обновена 0 0 0 0 6 Карлес Пуйол смята, че Барселона трябва да подреди приоритетите си, ако иска да спечели Шампионската лига, както го прави Реал Мадрид в последните три години. Бившият бранител обясни, че силите на играчите трябва да бъдат спестени в мачовете за националната купа. "Сигурен съм, че имаме по-добър отбор от Реал Мадрид, но именно те спечелиха четири от последните пет купи в Шампионската лига. Мисля, че трябва просто да подредим приоритетите си, защото губим шансове за трофеи и аз, като фен на Барса, съм ядосан от това. Да спечелиш требъл е адски трудно, така че най-логично е да зарежем турнира за купата", каза той. "Не ме разбирайте погрешно. Аз обичах да играя на финала, но по пътя към него трябва да играят резерви и млади футболисти, които тепърва трябва да докажат дали стават за Барселона, или не", добави бившият капитан.

Carles Puyol believes it is time #FCBarcelona 'deprioritised' the #CopaDelRey Rey for the #UCL but insists they remain 'better' than madrid pic.twitter.com/oy2Pr3CMZP — HABIB A.MOHAMMED (@habibmohammed09) May 28, 2018

