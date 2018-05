НБА Решават за Крис Пол непосредствено преди мач №7 28 май 2018 | 15:26 0 0 0 0 0



“Ако получа сигнал от щаба, Крис и докторите, той ще играе. Но ако някои от тези хора не е съгласен, то вероятно няма да се случи. Всичко ще бъде решено точно преди началото”, каза Д’Антъни.

Speaking on a conference call right now with reporters, Mike D'Antoni says Chris Paul (hamstring) is listed as questionable for Game 7. Says rehab has been going well, and he'll be looked at by team doctors tomorrow morning. #Rockets — Ben DuBose (@BenDuBose) May 27, 2018

