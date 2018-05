Тенис 31-ва победа за годината за неудържимата Квитова 28 май 2018 | 14:48 0 0 0 0 0 Поставената под номер 8 в схемата Петра Квитова (Чехия) се класира за втория кръг на Откритото първенство на Франция по тенис. Квитова, двукратната шампионка от "Уимбълдън", постигна труден успех срещу Вероника Сепеде Ройг (Парагвай) с 3:6, 6:1, 7:5 за 2:07 часа. Une Petra Kvitova soulagée !



La Tchèque a souffert mais finit par s'imposer en 3 sets contre Veronica Cepede Royg 3-6 6-1 7-5#RG18 pic.twitter.com/ElpGqERd7G — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2018 Ройг взе първия сет, след като направи пробив в осмия гейм. Във втората част Квитова даде само гейм на съперничката си, а в третия сет стигна до решителен пробив за 6:5 и при свой сервис затвори мача.



31st win of the year for @Petra_Kvitova



Tops Cepede Royg 3-6 6-1 7-5 to reach the second round.#RG18 pic.twitter.com/NQTX9yBCus — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2018 Още две от поставените продължават във втория кръг. Номер 21 Наоми Осака (Япония) елиминира София Кенин (САЩ) с 6:2, 7:5, а номер 23 Карла Суарес Наваро (Испания) разгроми Ана Конюх (Хърватия) с 6:0, 6:1 за само 42 минути. Американката Каролин Долхайд спечели срещу Виктория Голубич (Швейцария) с 6:4, 6:4, Лара Аруабарена (Испания) надделя над Тимеа Бабош (Унгария) със 7:6(5), 6:3, италианката Камила Джорджи спечели срещу Грейси Мин (САЩ) с 6:3, 6:2, а Мария Сакари (Гърция) отстрани Манди Минела (Люксембург) със 7:6(5), 6:2.

