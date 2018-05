Даниела Грейс – красивата утеха на Кариус (галерия)

Вратарят на Ливърпул Лорис Кариус изживява един от най-тежките моменти в живота си след двете кошмарни грешки, които допусна на финала за Шампионската лига, донесли успеха с 3:1 на Реал Мадрид. Най-добрата утеха обаче стражът на "мърсисайдци" намира в модела Даниела Грейс Алмейда, която е до него в добро и лошо.

