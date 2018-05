Футболните топки на световните първенства

Brazuca” – официалната топка на Световното първенство по футбол в Бразилия през 2014 година

Brazuca получава името си през месец септември 2012 година, след проведено гласуване в Бразилия, включващо един милион футболни фена.Brazuca е местен термин, който означава "бразилски" и описва бразилския начин на живот. Цветовете и дизайнът вплитат традиционните многоцветни „гривни на желанията”, които бразилците носят. Освен това, отразяват жизнеността и забавленията, свързани с футболните емоции в Бразилия.

Brazuca минава процес на тестове за период от две и половина години, включващ повече от 600 от най-добрите играчи в света и 30 отбора от 10 страни натри континента. В резултат, това е топката, която е преминала най-много тестове. Те дават гаранция, че е подходяща за игра при всякакви условия. Клубове, които са участвали при тестовете са Милан, Байерн Мюнхен, Палмейрас и Фулминезе. А играчите, които вече са тествали топката, са световни футболни звезди като Лео Меси, Икер Касияс, Бастиан Швайнщайгер и Зинедин Зидан.

Технологията при изработването на вътрешната (плондира) и външната част наBrazuca е идентична с тази на Tango 12 (Евро 2012), Cafusa (Купа на конфедерациите 2013 г.), катко и все по-популярната топка на Шампионската лига на УЕФА. Въпреки това, има нова структурна иновация – уникалната симетрия на шестте идентични панела, които заедно с различните си повърхности ще осигурят по-добро сцепление, докосване, стабилност и аеродинамика на терена.Brazuca беше старателно тествана, за да покрие и най-вече да нахвърли,всички показатели на ФИФА, които се изискват от една официална топка, осигурявайки идеално представяне при всякакви условия.

Джабулани (2010)



Официалната топка за Мондиал 2010 в ЮАР по традиция е произведена от adidas и носи името Джабулани (Jabulani), което на зулуски означава "носеща радост на всички". Числото 11 играе централна роля в технологическата изработка на коженото кълбо. Това е 11-ата топка, която германският спортен концерн изработва за световни финали. Освен това на нея има 11 цвята - по един за всеки от играчите на терена в един отбор, както и за всеки един от официалните езици в ЮАР. Както е известно, световното първенство ще започне на 11 юни, а финалът ще бъде на 11 юли. В двубоя за титлата ще бъде използван специалн изработен за срещата модел на Джабулани със златни нишки. Името на топката за финала е Jo'bulani, което е препратка към града-домакин на финалния двубой - Йоханесбург.

Джабулани бе използвана и на Световното клубно първенство в ОАЕ през 2009 година, спечелено от Барселона. Освен това adidas изработи и специален модел на Джабулани, с който се играха и мачовете от Купата на африканските нации в Ангола в началото на 2010 година. Други шампионати, на които официална топка бе Джабулани, бяха Висшата лига на ЮАР, Купата на страната, Клаусура 2010 в Аржентина и Мейджър лигата на САЩ.

Топката е изработена по нов дизайн, състоящ се от осем термално свързани 3D панела. Те са сферично модулирани от етилен-винил ацитат (EVA) и термопластичен полиуретан (TPU). Повърхността на топката е гравирана с надписи и шарки с технология изработена от adidas и наречена GripnGroove. Нейната цел е да подобрява аеродинамиката на топката. В изработката на дизайна се включват няколко академични екипа, тъй като топката е разработвана съвместно с Лоубъро Юнивърсити, Великобритания.

Всички топки се изработват в Китай, като се използват плондери от латекс произведени в Индия, термопластичен полиуретан от Тайван, етилен-винил ацитат, полиестер, лепила и мастила от Китай.





КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДИШНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ТОПКИ ЗА МОНДИАЛИТЕ:

Телстар (1970)





Името на първата официална топка на "Адидас" идва от съкратеното на английски Tелевизионна звезда. Направена е в черно и бяло, за да се различава по-добре на черно-белите телевизори. Именно с тази топка се налагат и до днес популярните черни петоъгълници пръснати между бели шестоъгълници.



Телстар Дурласт (1974)



Топката няма промяна спрямо тази от преди четири години. С Телстар Дурласт рита великият холандски тим с Йохан Кройф, но на финала в Мюнхен титлата отива при домакините от Западна Германия.



Танго (1978)



С топката Танго е наложен нов дизайн в тази област, който властва през следващите малко над 20 години. Името на кълбото пасва идеално на аржентинския Мондиал. За времето си това е най-скъпата топка, като тогавашната продажна цена на 1 Танго се равнява на днешни 115 лв.



Танго Еспаня (1982)



Топката за испанското световно първенство няма кой знае какви промени по отношение на дизайна на аржентинското Танго. Подобрена е обаче водоустойчивостта й. Тази топка донася щастие на Италия и Паоло Роси.



Ацтека (1986)



Първата изцяло синтетична топка. Пасва като дялан камък на левия крак на Диего Марадона. Украсата по нея е вдъхновена от архитектурата и стенописите на ацтеките.





Етруско Унико (1990)



Топката е създадена за Мондиале`90 в Италия, като по нея се забелязват главите на етруски лъвове. От името на древните племена на Апенините идва и названието на кълбото. На финала в Рим прецизен удар от дузпа на Анди Бреме носи третата световна титла за германците.





Куестра (1994)



Името й идва от "the quest for the stars" или "търсенето на звездите". Смята се, че за създаването на тази топка са използвани и технологиите на НАСА. Това е любимото кълбо на България, с което постигнахме изключителните успехи на САЩ`94. Със сигурност тази топка е сред кошмарите на германския вратар Бодо Илгнер, който бе натирен от Бундестима след кинжалните удари на Стоичков и Лечков.





Трикольор (1998)



За първи път топката е произведена извън Европа - в Мароко. Това е първото кълбо на "Адидас", което нарушава бяло-черната серия. Оттам идва и названието му, като в палитрата участват трите цвята от френското знаме.



Фивърнова (2002)



Това пък е първата "разчупена" топка, която съвсем излиза от стереотипите до този момент. Кълбото включва в себе си и синтетична пяна, но като цяло отзивите за него не са положителни, като много вратари се оплакват от полета му. С тази топка Бразилия печели своята пета титла в Азия.





Тимгайст (2006)



Името на топката за Мондиал 2006 означава Отборен дух, като тя се води за много по-успешна от предшестващата я Фивърнова. Мачовете до финала се играят с бяло-черно кълбо, а специално за последния мач между Италия и Франция в Берлин се появява Тимгайст Финале, която е оцветена в златно.