Нигерия превъртя играта с красив екип

Екипът на Нигерия има елементи по ръкавите, вдъхновени от прякора на отбора, а именно “суперорлите”, а емблемата е с нови цветове, които са в чест на олимпийския отбор, спечелил злато през 1996 година. Цялата окраска на фланелката пък е препратка към Мондиал 1994 в САЩ, когато е първото участие на страната на световни финали. Екипът на Нигерия за Мондиал 2018 в Русия все още не е в продажба по магазините, но “суперорлите” вече превъртяха играта, съдейки по информацията от местната футболна федерация. Нигерийците обявиха, че красивата фланелка, която е дело на американския спортен гигант Nikе е създала невероятно вълнение между феновете и вече има предварителни поръчки за 3 милиона тениски!Броят заявки е бил потвърден от Nike при среща на американците с представители на федерацията по-рано през месеца. Ако тези продажби станат факт, това ще означава, че африканците ще счупят досегашния рекорд за най-много продадени екипи - той е от 2016 година и се държи от Манчестър Юнайтед, след като англичаните продадоха 2.85 милиона.Екипът на Нигерия има елементи по ръкавите, вдъхновени от прякора на отбора, а именно “суперорлите”, а емблемата е с нови цветове, които са в чест на олимпийския отбор, спечелил злато през 1996 година. Цялата окраска на фланелката пък е препратка към Мондиал 1994 в САЩ, когато е първото участие на страната на световни финали.

