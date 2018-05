Англия Скоулс не смята, че Бейл ще премине в Ман Юнайтед 28 май 2018 | 13:57 0 0 0 0 1 Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс би бил доволен да види Гарет Бейл в клуба, но подобна възможност му се струва нереалистична в момента. Това заяви самият той, коментирайки появилите се спекулации в последните дни, след изказването на уелсеца, че иска повече игрови минути. Бейл остана разочарован от непостоянното си появяване сред стартовите единайсет, след като се възстанови от контузията си, където все по-често предпочитанията на Зинедин Зидан падат върху Иско. Paul Scholes urges United to move for Gareth Bale – even if he thinks it’s an unrealistic transfer https://t.co/HriK7Pk4vE pic.twitter.com/qzajGX7oni — Indy Football (@IndyFootball) May 28, 2018 “Дали виждам да се случи? Всъщност не. Смятам, че той ще напусне Реал Мадрид единствено, ако те искат да го продадат. Надявам се да дойде в Юнайтед. Всеки фен на тима би искал да го види тук, защото той е страхотен играч, който вкарва уникални голове. Ако е възможно, прекрасно, нека да стане, но все пак не виждам как ще се случи”, заяви легендарният полузащитник. 0 0 0 0 1 Георги Коев Редактор отдел "Спорт" и "Футбол" Прочетена 1337 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

