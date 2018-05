Мондиал 2018 Нападател се присъедини към състава на Австралия 28 май 2018 | 13:55 - Обновена 0 0 0 0 0 Нападателят на германския Дармщат 98 Джейми Макларън, който в момента е под наем в шотландския Хибърниън, беше повикан в разширения състав на австралийския национелен отбор за Световното първенство. Селекционерът на "кенгурата" Берт ван Марвайк заяви днес, че вика 24-годишния нападател заради контузията в коляното на Томи Юрич. Тази травма оставя Юрич под въпрос за евентуално пътуване за Русия. Макларън ще се присъедини към лагера на Австралия в Турция, а Ван Марвайк определи поканата като честна възможност да докаже какво може и да попадне в групата от 23-а души. Австралия трябва да заяви състава си, с който ще пътува до Русия, до 4-и юни. Те са в група С на първенството заедно с топфаворита Франция, Дания и Перу. From teacher to colleague.



Bert van Marwijk and his assistant Roel Coumans go back a long way. pic.twitter.com/k5XhCcGsXI — Caltex Socceroos (@Socceroos) May 28, 2018



